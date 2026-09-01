Эксперт Роскачества назвала безопасные продукты для школьного ланч-бокса

Для школьного перекуса, который несколько часов будет находиться в рюкзаке без холодильника, следует выбирать продукты, способные храниться при комнатной температуре. Об этом ТАСС рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, ребенку можно дать с собой цельнозерновой хлеб, булочки и ватрушки без начинки. Из овощей и фруктов для школьного перекуса подойдут яблоки, груши, сельдерей и морковь. Среди сладостей эксперт рекомендует ограничиться домашним печеньем, фруктовой пастилой, зефиром, сухофруктами или орехами.

Спеценко отметила, что сочетание нескольких групп продуктов позволяет сделать перекус более разнообразным и сытным. Например, цельнозерновой хлеб можно дополнить яблоком и небольшой порцией орехов, а галетное печенье – грушей и орехами.

При этом не рекомендуется давать ребенку в школу скоропортящиеся продукты. К ним относятся блюда с майонезом и сметаной, питьевые йогурты, творожные сырки, колбаса и сосиски, котлеты, яйца, бутерброды с маслом или красной рыбой, а также мясные и рыбные паштеты.

Для школьного ланч-бокса также не подходят пирожные с кремом, приготовленные во фритюре продукты, в том числе картофель фри и снеки, а также сладкая газировка. Спеценко посоветовала вместо привычного бутерброда выбирать продукты, которым не требуются специальные условия хранения: хлеб, овощи, фрукты, орехи или небольшое количество сухофруктов.

По данным сервиса доставки «Купер», если собирать ребенку перекус на каждый учебный день, его средняя стоимость составит около 58 рублей в день, или примерно 290 рублей в неделю. Итоговые расходы могут отличаться в зависимости от наполнения ланч-бокса и выбранных продуктов.

В качестве более сытного варианта аналитики предлагают сочетание булочки без начинки, яблока и небольшой порции орехов. Такой набор обойдется примерно в 61 рубль. Его пищевая ценность составит около 315 ккал, он будет содержать 7 г белка, 12 г жиров и 48 г углеводов.

Самый бюджетный из предложенных вариантов включает ватрушку, сельдерей и орехи. Его стоимость оценивается примерно в 40 рублей, а пищевая ценность – в 275 ккал. Такой перекус содержит около 8 г белка, 11 г жиров и 34 г углеводов.