Львова-Белова призвала родителей учить детей распознавать угрозы в интернете

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с Управлением по борьбе с киберпреступностью МВД России представила серию видеоуроков по профилактике киберпреступности среди детей и подростков. Материалы предназначены для детей и их родителей и рассказывают о рисках в интернете и способах защиты от возможных угроз, сообщила она в своем канале в МАКСе.

Всего подготовлено пять видеоуроков, посвященных разным аспектам кибербезопасности. В них разбираются реальные ситуации, когда дети сталкивались с угрозами со стороны преступников. В некоторых случаях произошедшее приводило к уголовной ответственности несовершеннолетних.

По данным, которые привела Львова-Белова, за первые шесть месяцев 2026 года в России зарегистрировали 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число несовершеннолетних, вовлеченных в организованные группы и преступные сообщества, выросло более чем на три четверти. Одновременно за первое полугодие на 35,5% увеличилось количество детей, пострадавших от преступлений в интернете.

По словам детского омбудсмена, дети и подростки сталкиваются с мошенничеством в компьютерных играх и при покупках на онлайн-платформах, а также становятся жертвами фишинговых сайтов и ссылок. Среди других угроз — вовлечение в преступные схемы, цифровая травля и опасные челленджи. Последние активно распространяются в закрытых группах и могут подталкивать несовершеннолетних к рискованным поступкам.

Специалисты выделяют три основных фактора, которыми пользуются злоумышленники: доверчивость детей по отношению к новым «друзьям», желание получить легкие деньги и страх за близких. Поэтому детей важно научить распознавать подобные способы обмана.

Львова-Белова отметила, что родителям следует не только контролировать цифровую активность ребенка, но и вместе с ним формировать осознанное отношение к рискам в интернете.

В частности, взрослым рекомендуется на личном примере показывать, какими приложениями и сайтами безопасно пользоваться, вместе с детьми устанавливать проверенные сервисы и разбирать их интерфейс, объяснять назначение функций приватности и безопасности.

Кроме того, родителям советуют вместе с ребенком настроить приватность в социальных сетях и мессенджерах и отключить приложениям ненужный доступ к данным. Детям необходимо объяснить, почему нельзя сообщать другим людям пароли, коды из СМС и другую личную информацию. По словам омбудсмена, такой подход позволяет ребенку не только перенять безопасные привычки, но и научиться самостоятельно оценивать возможные угрозы.

Львова-Белова также рекомендовала родителям установить в банковском приложении запрет на дистанционные операции и подключить пуш-уведомления обо всех входах. Для покупок в интернете ребенку можно оформить виртуальную карту с минимальным балансом.

При появлении тревожных сигналов ребенку следует прекратить общение с собеседником и сразу рассказать о произошедшем родителям или другим взрослым, которым он доверяет. Львова-Белова подчеркнула, что дети должны понимать, что в сложной ситуации взрослые не станут их обвинять, а окажут поддержку.