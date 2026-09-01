Ильсур Метшин принял участие в линейке по случаю Дня знаний в лицее №170 Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний. Он посетил многопрофильный лицей №170.

«Дорогие ученики-первоклассники, родители, учителя! Я от всей души поздравляю вас с Днем знаний. Пусть благополучным, красивым, во всем успешным будет новый учебный год», – заявил глава города.

Метшин сообщил, что в этом году школы Казани приняли 16 тыс. первоклассников. «У нас 200 образовательных школ. Мы ежегодно сдаем новые школы, и этот год – не исключение: в жилом комплексе «Станция Спортивная» совсем скоро откроется одна из самых больших школ на 1,5 тыс. мест. В прошлом году мы сдали 123-й лицей», – сказал он.

По словам мэра Казани, в городе создаются условия не только в школах и дошкольных учреждениях, но и в организациях дополнительного образования для развития детей.

«И 170-й лицей – не исключение. В этом году мы уделили внимание спортивному блоку, будем продолжать и дальше развивать нашу систему образования. Все это делается для того, чтобы наши дети развивали свои таланты и радовали нас своими успехами. Мы и дальше будем строить детские сады и школы. Даешь демографический рекорд в Казани! С праздником!» – подчеркнул он.

Директор лицея №170 Марина Дергунова добавила, что образовательное учреждение постоянно модернизируется. «А в этом году у нас еще больше изменений произошло в спортивном блоке. Открывается новый центр, где ребята будут заниматься кикбоксингом. У нас построена новая спортивная площадка, которая летом сможет функционировать как волейбольная и баскетбольная, а зимой – как хоккейная коробка. У нас преобразился школьный двор – он стал более уютным. Но все эти достижения были бы невозможны, если бы не огромная помощь мэра Казани и его команды», – отметила она.

В мероприятии также принял участие депутат Госдумы Марат Нуриев.

В новом учебном году в школах Казани, по предварительным данным, будут обучаться 183 тыс. учащихся. Окончательная численность школьников станет известна после 5 сентября – до этой даты продолжается приемная кампания в первые классы.

Самое большое количество первоклассников в этом году примут лицей №186 (380 детей, 11 первых классов), гимназия №107 (295 детей, 11 первых классов), лицей №182 (292 ребенка, 9 первых классов), полилингвальный комплекс «Адымнар» (289 детей, 10 первых классов), лицей №185 (279 детей, 11 первых классов), лицей № 83 (270 детей, 10 первых классов).

К началу учебного года капитальный ремонт выполнен в школе №89 и завершен в школе №130. В 11 образовательных организациях отремонтированы пищеблоки. Фасады обновлены в двух школах, текущий ремонт проведен в 21 общеобразовательном учреждении.

Всего за последние 20 лет в Казани построены 42 школы на 35 тыс. мест и 144 детских сада на 24 тыс. мест. Капремонт проведен в 166 школах и 89 детских садах.

В образовательной системе столицы Татарстана работают 31 тыс. человек, включая 17 тыс. педагогов. За год штат пополнили более 1,3 тыс. педагогов, в том числе 460 молодых специалистов.