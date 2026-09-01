«СалаваТик» выпустил клип к Дню знаний на стихи Роберта Миннуллина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

Проект «СалаваТик» подготовил к 1 сентября музыкальный подарок для своих маленьких зрителей. В интернете состоялась премьера видеоклипа на песню «Здравствуй, школа!», созданную на стихи поэта и общественного деятеля Роберта Миннуллина и музыку композитора Васима Ахметшина.

Стихотворение «Здравствуй, школа!» поэт посвятил встрече учеников со школой после летних каникул. Школа в стихах предстает не просто местом получения знаний, а близким и дорогим пространством, которое ждет своих учеников. Встреча со школой напоминает долгожданное свидание старых друзей.

Руководитель проекта Зиля Файзуллина отметила, что стихи Роберта Миннуллина для детей всегда искренние, теплые и близкие сердцу, поэтому проект постоянно обращается к его творчеству. Песни «Алтын балык», «Әйлән-бәйлән», «Яратыгыз» и «Әни кирәк» уже были тепло приняты маленькими зрителями, а число просмотров клипов растет.

«У Роберта Миннуллина ещё очень большое творческое наследие, которое можно донести до детей через песни. Надеемся, что и в дальнейшем его поэтические строки будут звучать в песнях и находить путь к сердцам нового поколения читателей», – сказала Файзуллина.

Она добавила, что Миннуллин хорошо понимал внутренний мир детей, его стихи просты, красивы и близки сердцу. Школа – это удивительный мир, где встречаются друзья, звучат голоса и происходят новые открытия.

«Роберт Миннуллин очень хорошо понимал внутренний мир и чувства детей. Его стихи просты, красивы и близки сердцу. Школа – это не только место, где получают знания. Это удивительный мир, где встречаются друзья, звучат весёлые голоса и происходят новые открытия. Пусть школьные годы каждого ученика сохранятся в памяти как самые светлые и прекрасные воспоминания. Пусть новый учебный год принесёт всем нашим ученикам только радость, счастливые встречи и большие успехи!» – поздравила руководитель проекта.