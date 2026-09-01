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Происшествия 1 сентября 2026 12:20

Два человека получили травмы во время ночной атаки БПЛА на Самарскую область

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Два человека получили незначительные травмы при ночной атаке БПЛА на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Есть два человека, которые обратились с незначительными даже не ранениями, а травмами. Здесь у врачей на контроле. Инфраструктура гражданская, которая была повреждена, должна быть восстановлена в кратчайшие сроки», – рассказал губернатор на внеочередном заседании ЧС.

Он также сообщил, что повреждены несколько жилых объектов, а в Новокуйбышевске в одном из жилых домов выбиты окна.

«Враг даже 1 сентября, в День знаний, День мира, не остановился в своих преступлениях. Уверен, что это не останется безнаказанным», – считает Федорищев.

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