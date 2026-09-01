Два человека получили травмы во время ночной атаки БПЛА на Самарскую область
Два человека получили незначительные травмы при ночной атаке БПЛА на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Есть два человека, которые обратились с незначительными даже не ранениями, а травмами. Здесь у врачей на контроле. Инфраструктура гражданская, которая была повреждена, должна быть восстановлена в кратчайшие сроки», – рассказал губернатор на внеочередном заседании ЧС.
Он также сообщил, что повреждены несколько жилых объектов, а в Новокуйбышевске в одном из жилых домов выбиты окна.
«Враг даже 1 сентября, в День знаний, День мира, не остановился в своих преступлениях. Уверен, что это не останется безнаказанным», – считает Федорищев.