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Происшествия 1 сентября 2026 11:23

Жительницу Камчатки задержали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

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Жительница Камчатки подозревается в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По информации ведомства, женщина по заданию украинской спецслужбы передала ей сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в ФСБ.

#фсб россии #госизмена
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