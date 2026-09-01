Политолог Баширов: «Игры кочевников в Казани станут обращением к истории России»

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани позволит обратиться к истории и традициям народов России, а также познакомить зрителей с национальными видами состязаний. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

По его словам, в России существует большое количество национальных соревнований и праздников, в программу которых входят уникальные состязания. В качестве одного из примеров эксперт привел татарский Сабантуй.

«Игры кочевников – это такой проект, который сближает народы, потому что мы очень часто забываем, что в России вообще 186, по-моему, народов и народностей и у всех них есть их национальные виды состязаний», – отметил Баширов.

Политолог считает, что проведение Всемирных игр кочевников в Казани можно только приветствовать. Он также выразил уверенность, что город сможет организовать соревнования на высоком уровне.

«Не сомневаюсь, что они будут проведены на очень высоком уровне», – подчеркнул Баширов.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о готовности Казани принять следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году. Он отметил, что Россия будет рада видеть на соревнованиях команды всех заинтересованных государств.