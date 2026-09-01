Китай усилит взаимодействие со странами для урегулирования ситуации на Украине

Китай намерен активнее взаимодействовать с другими странами для поиска путей политического урегулирования конфликтов на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщают «Ведомости».

По словам китайского лидера, Пекин готов укреплять контакты и координацию со всеми сторонами по международным и региональным кризисам, в том числе на Украине, Ближнем Востоке и в Афганистане.

Китай намерен придерживаться подхода, который предполагает устранение не только последствий, но и причин конфликтов, и содействовать их политическому урегулированию.

В конце июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй призвал Москву и Киев как можно скорее вернуться за стол переговоров. В Пекине считают, что переговорный процесс должен привести к всеобъемлющему и долгосрочному мирному соглашению.

25 августа Москву посетил директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Стороны сообщали, что встреча проходила между представителями спецслужб. По данным СМИ, на переговорах обсуждались предостережение России от нападения на страны НАТО и урегулирование конфликта на Украине.