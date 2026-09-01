Каримов: Кооперация автопрома и СИБУРа укрепит технологическую независимость РФ

НАМИ и СИБУР планируют вместе разрабатывать и испытывать полимерные материалы для автомобильной промышленности. Сотрудничество позволит объединить возможности научных центров компаний и нового филиала НАМИ в Казани. Об этом стало известно после визита заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримова в Казань.

Замглавы Минпромторга РФ в том числе посетил «Казаньоргсинтез», где ознакомился с работой центра прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» и Центральной заводской лаборатории предприятия.

«СИБУР ПолиЛаб» объединяет восемь исследовательских центров, которые занимаются разработкой и изучением синтетических материалов. В частности, специалисты создают марки полимеров для промышленности и медицины, способные заменить зарубежные материалы.

Центральную заводскую лабораторию «Казаньоргсинтеза» модернизировали в 2024 году. В единый центр контроля качества объединили 28 ранее разрозненных производственных лабораторий. Уровень автоматизации процессов вырос с 21 до 70%.

СИБУР и НАМИ намерены обмениваться технической экспертизой, результатами испытаний и рекомендациями по применению материалов. Партнеры будут оценивать их физико-механические, термические, химические и эксплуатационные характеристики, а также свойства готовых компонентов. Работа будет проводиться с учетом действующих стандартов, технических регламентов и требований к качеству.

«Сотрудничество штаба отрасли автопрома, ФГУП «НАМИ», с научно-техническим блоком СИБУРа – показательный пример эффективной работы по созданию собственных компетенций и технологической базы. Такая межотраслевая кооперация гарантирует освоение критических для отрасли позиций и материалов, способствует укреплению технологической независимости отрасли», – отметил Альберт Каримов.

Такое сотрудничество должно ускорить проверку новых материалов и изделий, сократить сроки их технологической проработки и упростить внедрение разработок в производство.

«Объединение компетенций «СИБУР ПолиЛаб», НАМИ и производственных мощностей с системой контроля качества «Казаньоргсинтеза» создает синергию для всей цепочки создания автокомпонентов. Партнерство позволит адаптировать существующие марки под требования автопроизводителей и разрабатывать новые рецептуры с прогнозируемыми характеристиками. Это гарантирует выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей стандартам, и укрепляет позиции российских материалов», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Напомним, что в Казани создан новый филиал НАМИ – Центр разработки российской компонентной базы. Он займется проектированием, разработкой и запуском в производство критически важных автокомпонентов, а также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. В структуру центра вошли лаборатории испытаний электрических систем и инженерного анализа.

Специалисты центра будут анализировать требования к автомобильным компонентам и используемым в них материалам, разрабатывать программы испытаний, проводить исследования и готовить технические заключения по готовым изделиям.

НАМИ и СИБУР также рассматривают возможность реализации совместных научно-технических проектов, опытно-конструкторских работ и испытаний перспективных материалов. Это позволит сформировать в Татарстане полный цикл компетенций – от подбора и разработки сырья до проверки его характеристик в готовых компонентах и автомобилях.

Результаты совместной работы могут использоваться при создании комплектующих для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и другой промышленной продукции.

Сейчас СИБУР совместно с крупными российскими автопроизводителями работает более чем над 30 проектами по созданию материалов для автокомпонентов. Совокупный потенциал их потребления оценивается примерно в 100 тыс. тонн полимеров к 2029 году.

Среди уже реализованных проектов – марка полиэтилена для крупногабаритных топливных баков, выпускаемых методом ротационного формования. Первые образцы баков прошли сертификационные испытания на вибростойкость, масло– и бензостойкость, а также токсичность продуктов горения.

Кроме того, разработаны и применяются полиуретановые системы для автомобильных кресел и элементов экстерьера. Освоено массовое производство компаундов на основе полипропилена для самозатухающих гофротрубок, защищающих проводку в подкапотном пространстве.

«Ежегодно мы совместно с партнерами и клиентами выпускаем более 100 новых разработок для разных отраслей. Партнерство сети научных центров «ПолиЛаб» и инжинирингового центра НАМИ помогает достигать технологической независимости. Наши разработки уже используются в элементах интерьера, экстерьера и различных комплектующих для автопрома», – рассказала генеральный директор «СИБУР ПолиЛаб», кандидат химических наук Кермен Бовальдинова.

Также ранее сообщалось, что рядом с промышленной площадкой «Казаньоргсинтеза» в Казани создается научно-производственный кластер полного цикла. В него войдет Центр научных исследований и масштабирования технологий «СИБУР Инновации».

Кроме того, здесь строится крупнейшая в России фабрика по выпуску катализаторов для полимеров. Ее мощности должны обеспечить катализаторами не только предприятия СИБУРа, но и других российских производителей базовых полимеров.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа