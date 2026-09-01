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Происшествия 1 сентября 2026 10:15

В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе

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В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

О том, что в Канске школьница напала на других учеников, сообщили местные СМИ. Тем не менее в правоохранительных органах пока не дали комментариев о происшествии.

«На данный момент скорой помощью в Канскую межрайонную больницу было доставлено 7 пострадавших, 5 детей и 2 взрослых. Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», – рассказали в Минздраве.

#красноярский край #школьница
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