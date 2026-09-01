В Сумской области ВСУ отправляют на фронт студентов военных кафедр и курсантов

Студентов военных кафедр и курсантов отправляют на стажировку в бригады ВСУ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подтверждены первые случаи участия в боевых действий студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку в Сумскую область», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Армия России нанесла удар по предприятиям и инфраструктуре, используемым для снабжения ВСУ.