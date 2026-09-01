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Общество 1 сентября 2026 09:42

В Татарстане расширили квоту для трудоустройства участников СВО

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В Татарстане с 1 сентября вводится квота на трудоустройство участников специальной военной операции. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Нововведение касается работодателей, у которых трудятся более 200 человек. Они должны выделять для приема на работу участников СВО места в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников.

Квота не распространяется на общественные объединения инвалидов, работодателей, признанных банкротами, организации, проводящие массовое высвобождение работников, а также случаи, когда в службе занятости отсутствуют подходящие кандидаты из числа участников СВО.

Новые требования затронут более 800 крупных работодателей Татарстана. Ожидается, что мера будет способствовать трудоустройству ветеранов боевых действий и их социальной адаптации.

#помощь участникам СВО #ветераны СВО #трудоустройство #госсовет рт #законодательство РТ
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