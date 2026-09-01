В Татарстане расширили квоту для трудоустройства участников СВО

В Татарстане с 1 сентября вводится квота на трудоустройство участников специальной военной операции. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Нововведение касается работодателей, у которых трудятся более 200 человек. Они должны выделять для приема на работу участников СВО места в размере 1% от среднесписочной численности сотрудников.

Квота не распространяется на общественные объединения инвалидов, работодателей, признанных банкротами, организации, проводящие массовое высвобождение работников, а также случаи, когда в службе занятости отсутствуют подходящие кандидаты из числа участников СВО.

Новые требования затронут более 800 крупных работодателей Татарстана. Ожидается, что мера будет способствовать трудоустройству ветеранов боевых действий и их социальной адаптации.