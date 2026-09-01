Казанцы считают достойной пенсию в 55,5 тыс. рублей

По мнению жителей Казани, достойная пенсия должна составлять 55 500 рублей в месяц, следует из исследования SuperJob. В марте 2026 года эта сумма была 51 200 рублей, в октябре 2025 года – 49 300 рублей.

В среднем по России экономически активные граждане считают достойной пенсию в 56 600 рублей. За пять месяцев запросы выросли на 6% (в марте было 53 500 рублей). Мужчины оценивают достойную пенсию выше женщин – 58 300 против 55 000 рублей соответственно.

Пик пенсионных ожиданий приходится на возраст 35–45 лет (в среднем 59 200 рублей). Россияне с высшим образованием считают достойным уровнем 59 200 рублей, со средним профессиональным – 54 100. Согласно исследованию, чем выше заработок, тем выше запросы: при доходе менее 100 тыс. рублей пенсия видится достаточной в 53 000 рублей, при доходе от 200 тыс. – в 64 700 рублей.

Среди мегаполисов лидирует Москва – 60 900 рублей, на втором месте Санкт-Петербург – 60 300, на третьем – Хабаровск (60 100).