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Общество 1 сентября 2026 12:17

Имена Рамиль и Ильдар стали редкими в Казани

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Имена Рамиль и Ильдар стали редкими в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Управлении ЗАГС Казани назвали популярные и редкие имена, которые давали своим детям жители столицы РТ на прошлой неделе – с 24 по 30 августа.

При этом в числе редких мужских имен оказались Рамиль и Ильдар, которые были популярны несколькими десятилетиями ранее. Также редко казанцы давали имена Луан, Максимилиан, Иоанн, Тамир, Асад, Саят, Леонард, Август, Агзам, Аслан, Нил, Сальма, Альсафи, Рина, Паулина, Неонелла, Айзана, Эсманур, Асиля, Златослава, Йолдыз.

Самыми популярными за прошедшую неделю стали имена Марк, Александр, Амир, Миран, Тимур, Самир, Мирон, Давид, Карим, Роберт, Ева, Эмилия, Айлин, София, Милана, Аиша, Елизавета, Ясмина, Раяна, Сара, Саида.

#самые редкие имена #имена детей в казани #Казань #Управление ЗАГС Казани
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