Казанский имам Хайруллин поделился дуа ко Дню знаний

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В День Знаний имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин рассказал, какую дуа нужно читать для выполнения какой-либо конкретной цели, в том числе для получения знаний.

«Единственная фраза для 1 сентября, которая изменит всё. Друзья, какой бы ни была ваша цель — выучить предмет, заработать состояние или обрести душевный покой — у этого есть один универсальный код доступа. Пророк Мухаммад (мир ему) научил нас концентрировать все наши устремления в одной короткой мольбе», – написал Хайруллин в своем канале в МАКСе.

Текст дуа: «Аллахумма инни ас’алюка ‘ильман нафи‘ан, уа ризкан тайибан, уа ‘амалян мутакаббалян».

Перевод: «О, Аллах! Поистине, я прошу у Тебя полезного знания, благого удела и такого деяния, которое будет принято».

Имам призвал всех мусульман прочитать эту мольбу сегодня, чтобы учебный год стал благословенным.