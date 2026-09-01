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Происшествия 1 сентября 2026 13:09

Житель Крыма получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине

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Житель крымского пгт Форос получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что 59-летний мужчина по своей инициативе вышел на контакт с сотрудником пограничной службы Украины и через мессенджер передавал ему сведения о местоположении объектов Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В дальнейшем мужчину задержали, было возбуждено дело о госизмене.

«Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», – говорится в сообщении.

#фсб россии #госизмена #республика крым
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