Житель Крыма получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине
Житель крымского пгт Форос получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что 59-летний мужчина по своей инициативе вышел на контакт с сотрудником пограничной службы Украины и через мессенджер передавал ему сведения о местоположении объектов Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
В дальнейшем мужчину задержали, было возбуждено дело о госизмене.
«Киевский районный суд города Симферополя признал подсудимого виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев», – говорится в сообщении.