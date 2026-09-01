«Хулиган с последней парты»: Элвин Грей поделился своими школьными фотографиями

Певец Элвин Грей в День знаний поделился школьными фотографиями и рассказал, каким был в годы учебы. Снимки артист опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Кто бы мог подумать, что тот самый «хулиган» со второго ряда последней парты когда-нибудь окажется на сцене? Спасибо моим учителям за терпение и родителям за то, что всегда поддерживали меня», – написал певец.

Поздравляя подписчиков с Днем знаний, Грей пожелал им не бояться быть собой. Жизнь артист сравнил с большим концертом, который сначала может пугать, затем приносит удовольствие, а завершается овациями.

Фото: https://t.me/elvin_grey_music_official