В Болгаре пройдет кинолаборатория в рамках фестиваля «Алтын минбар»

На территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 5 сентября состоится кинолаборатория в рамках статуса «Казань – культурная столица исламского мира» и XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», сообщает Минкульт РТ.

Согласно информации ведомства, выбор локации не случаен: Болгар – самый северный памятник средневекового мусульманского зодчества, включенный в список ЮНЕСКО. Именно здесь в 922 году Волжская Булгария приняла ислам. Здесь же хранится самый большой в мире печатный Коран.

Отборочная комиссия завершила рассмотрение заявок. Из большого числа претендентов выбраны шесть команд, которые приступят к съемкам 5 сентября. У кинематографистов будет всего один день, чтобы воплотить идеи в жизнь, используя уникальный исторический контекст.

Итогом станет конкурс короткометражных фильмов, видеороликов и клипов. Готовые работы должны быть сданы жюри не позднее 10:00 8 сентября. Победитель будет показан на церемонии закрытия кинофестиваля и отмечен специальным призом Минкультуры РТ.

В кинолаборатории участвуют представители России, Ирана, Турции и Сирии. Среди участников – Карина Серазетдинова (Татарстан), Наталья Ерошкина (ВГИК, Москва), Надежда Наставникова (Пермский край), Ахмад Хедайрян (Иран), Салих Ортачай (Турция) и Мохаммад Ваджеер Ибрагим (Сирия).