Политолог Виноградов назвал проведение Игр кочевников серьезным успехом Казани

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани можно считать серьезным успехом города с политической, инфраструктурной и символической точек зрения. Такое мнение высказал политолог Михаил Виноградов.

По его словам, проведение мероприятия подтверждает статус Казани как одной из ключевых российских площадок для крупных международных событий различного уровня.

«Это событие подтверждает статус Казани как серьезной, мощной площадки, одной из главных площадок для международных масштабных мероприятий любого уровня», – отметил Виноградов.

Эксперт также обратил внимание на дипломатическое значение Игр. С учетом проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке мероприятие, по его мнению, подтверждает роль Казани как площадки для взаимодействия России со странами Азии.

При этом значение города может быть еще шире. Виноградов считает, что Казань способна выступать связующим звеном между Западом и Востоком.

«Казань воспринимается как авторитетная площадка для организации диалога в том формате, с той интонацией, которую ожидают все участники подобных мероприятий», – подчеркнул политолог.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о готовности Казани принять следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году. Он отметил, что Россия будет рада видеть на соревнованиях команды всех заинтересованных государств.