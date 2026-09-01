В Татарстане упразднили муниципальный жилищный контроль

В Татарстане с 1 сентября упраздняется муниципальный жилищный контроль. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Полномочия органов местного самоуправления в этой сфере передаются на региональный уровень. Изменения связаны с приведением республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами.

Речь идет, в частности, о положениях федерального закона от 20 февраля 2026 года №23-ФЗ, которые также предусматривают упразднение муниципального жилищного контроля с 1 сентября.