news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 сентября 2026 10:15

В Татарстане упразднили муниципальный жилищный контроль

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане с 1 сентября упраздняется муниципальный жилищный контроль. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Полномочия органов местного самоуправления в этой сфере передаются на региональный уровень. Изменения связаны с приведением республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами.

Речь идет, в частности, о положениях федерального закона от 20 февраля 2026 года №23-ФЗ, которые также предусматривают упразднение муниципального жилищного контроля с 1 сентября.

#госсовет рт #законодательство РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

ВТБ: в 2026 году потребкредиты обгонят ипотеку и авто по темпам роста

31 августа 2026

Четверых мигрантов задержали после падения девушки с 5-го этажа в Казани

31 августа 2026
Новости партнеров