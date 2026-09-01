«Это будет точка притяжения»: в Казани открылся Центр кикбоксинга

На территории многопрофильного лицея №170 Казани сегодня открылся Центра кикбоксинга – современная спортивная площадка для развития массового спорта и подготовки профессиональных спортсменов. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Сегодня историческое событие для Казани. В нашем городе много спортивных объектов, центров. Например, есть Центры бокса, настольного тенниса, фехтования. И сегодня у нас появился Центр кикбоксинга. Это здорово, что он находится на территории школы», – сказал журналистам председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

Он подчеркнул, что это один из первых спортивных объектов, который находится на базе общеобразовательной школы.

«В 117 школах спортивные школы присутствуют. Спортивные кружки и секции в общеобразовательных школах есть. Но такой центр – первый. На территории школы также обновлена хоккейная площадка, воркаут-площадка», – отметил Гарипов.

По его словам, раньше в здании, где сейчас располагается Центр кикбоксинга, был тир.

«Мы хотим, чтобы такие спортивные центры появлялись на территориях школ. Мы проведем анализ, где еще можно открыть какие спортивные центры на территориях общеобразовательных школ», – заявил он.

В пустовавшем здании был проведен капитальный ремонт, который выполняла подрядная организация «СТК» с сентября прошлого года. На работы было направлено более 75 млн рублей. Рабочие полностью обновили кровлю, напольное покрытие, стены и фасад, заменили сети отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, они обустроили дренажную систему в подвальном помещении и проложили наружные инженерные сети. Для тренировок закуплено профессиональное оборудование: ринг, боксерские груши и мешки, медболы и другие снаряды.

«Полностью поменяли инженерные сети. Здесь была проблема с системой отопления, сделали вентиляцию. Большая работа проделана по гидроизоляции подвального помещения, потому что рядом проходят подземные грунтовые воды. Плюс поменяли систему, чтобы было удобно заливать хоккейную коробку. Поэтому это вышло не так дорого, как строительство отдельного спортивного объекта. Здесь замечательные раздевалки, хорошие тренажеры, навесное оборудование, ринг. В целом, созданы лучшие условия, чем даже в фитнес-клубах. Думаю, это будет точка притяжения», – заметил Гарипов.

Тренировки будут вести титулованные спортсмены и опытные наставники, в том числе мастер спорта России Рустем Зинатуллин и многократный победитель соревнований Олег Морозов.

«Самое главное – это тренеры, которые готовы работать не только с детьми, но и со взрослыми. Здесь будет клубная система, когда взрослые люди тоже смогут приходить и заниматься спортом. А охват очень серьезный – Ново-Савиновский, Авиастроительный, Московский районы», – проинформировал Гарипов.

Он уточнил, что в центре будут заниматься более 100 детей, а в рамках клубной системы – до 200 человек ежедневно.

На сегодня в отделение кикбоксинга зачислены 107 воспитанников. Сформирована учебно-тренировочная группа из 10 человек, продолжается набор в группы начальной подготовки – по 25–30 участников в каждой. После этапа начальной подготовки планируется сформировать группу из 10 спортсменов-разрядников в возрасте 15–16 лет. Всего на базе лицея планируют заниматься 180 человек под руководством трех тренеров.

В Казани отделения кикбоксинга работают на 20 площадках города. Под руководством 19 тренеров занимаются 350 спортсменов. Действуют четыре бюджетных отделения и 16 коммерческих залов.

Планируется расширение сети: количество тренеров вырастет до 29, а число занимающихся – до 700 человек. Новые площадки планируется открыть на базе школ №147, 130, 57, 111, 51, 150, а также в спортивном комплексе «Физра».