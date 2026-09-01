Россияне назвали Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Россияне назвали топ-4 исторических символов страны. На первом месте – классики мировой литературы (59%), такие как Пушкин, Толстой и Достоевский, на втором – собор Василия Блаженного (41%), на третьем – Большой театр (40%), на четвертом – Кремль (39%). Образ медведя набрал 37%, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Среди символов будущего лидируют атомный ледокол (80%), атомный реактор (78%) и космический корабль «Союз» (56%). Эти достижения вызывают чувство гордости у 88–91% опрошенных. При этом россияне отмечают, что в медиа эти символы присутствуют недостаточно.

Медведь остается самым универсальным образом России: 93% считают его узнаваемым за рубежом, 91% – отражающим силу страны, 88% – понятным разным поколениям, 81% – вызывающим гордость. При этом 68% назвали его современным символом.

Замдиректора по политическим исследованиям ВЦИОМ Мария Атаева отметила, что рядом с историческими и культурными образами оказались символы технологического развития. Это говорит о том, что предметом гордости является не только наследие, но и способность создавать новое. Пространство для формирования символов будущего, по ее словам, остается открытым – смыслы есть, но визуального воплощения им пока не хватает. Авторы исследования предлагают не столько придумывать новые символы, сколько лучше рассказывать о достижениях, которые уже вызывают гордость.