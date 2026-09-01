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Общество 1 сентября 2026 11:43

Для родителей школьников запустили курс по кибербезопасности

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Аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка к началу нового учебного года запустил для родителей школьников курс по кибербезопасности. Он состоит из пяти видеоуроков, рассказала в интервью РИА Новости детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

По ее словам, курс специально подготовили к 1 сентября. В пяти видеороликах родителям рассказывают о рисках, с которыми дети могут столкнуться в интернете.

В уроках разбираются реальные случаи, когда преступники с помощью угроз вовлекали несовершеннолетних в противоправную деятельность. В некоторых ситуациях это приводило в том числе к уголовной ответственности и реальным срокам для детей.

Львова-Белова пояснила, что конкретные примеры должны помочь родителям понять, что подобные угрозы существуют в реальности. По ее словам, взрослым важно внимательно относиться к возможным рискам и выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы своевременно заметить и предотвратить угрозу.

#кибербезопасность #родители и дети
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