Появились подробности ночного массированного удара ВС РФ по Украине

В Минобороны РФ рассказали подробности массированного удара по Украине минувшей ночью.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали предприятия и инфраструктуру, используемые для снабжения ВСУ. В Киеве и Киевской области были поражены предприятия, производящие ракеты и БПЛА, а также объекты ТЭК Украины. Кроме того, повреждения получили склады с военными грузами и горючим в Одесской области, а также объекты инфраструктуры, обеспечивавшие работу портов.

Как рассказали в военном ведомстве, в Киеве поражено предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Также удар был нанесен по предприятию «Аэробавовна», производящему аэростаты для доставки и управления БПЛА, и по депо «Дарница», где ремонтировались локомотивы, используемые ВСУ для перевозки грузов.

В Киевской области удар нанесли по цеху сборки и хранения безэкипажных катеров в селе Хотов, а также по нефтебазе в Борисполе.

В Одесской области атакованы ТЭЦ и три электроподстанции, питавшие портовую инфраструктуру, а также цех сборки БПЛА. Кроме того, повреждены 16 хранилищ с военным имуществом и 6 резервуаров с горючим в порту Одесса, два военных склада в порту Черноморск, а также пограничный пункт пропуска и паромная переправа в селе Орловка.