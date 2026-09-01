Путин: Казань готова принять игры кочевников в 2028 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Казань в 2028 году готова принять следующие игры кочевников. Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани», – сказал Путин.

Он также добавил, что в России будут рады видеть команды из заинтересованных государств.