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Общество 1 сентября 2026 10:10

Путин: Казань готова принять игры кочевников в 2028 году

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Президент России Владимир Путин заявил, что Казань в 2028 году готова принять следующие игры кочевников. Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани», – сказал Путин.

Он также добавил, что в России будут рады видеть команды из заинтересованных государств.

#Владимир Путин #всемирные игры кочевников #Казань
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