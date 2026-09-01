В России с 1 сентября изменились правила установления неполного рабочего дня

Работодатели в России должны принимать решение об установлении сотруднику неполного рабочего времени не позднее пяти рабочих дней после получения письменного заявления с 1 сентября. Ранее конкретный срок рассмотрения таких обращений законодательством установлен не был, сообщает ТАСС.

Соответствующие изменения внесены в статью 93 Трудового кодекса РФ. Согласно новой норме, работодатель должен принять решение об установлении неполного рабочего времени в течение пяти рабочих дней с момента письменного обращения сотрудника с такой просьбой.

При этом для некоторых категорий работников работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по их просьбе. В частности, такое право предусмотрено для беременных женщин, а также для одного из родителей, у которого есть ребенок в возрасте до 14 лет.