Рынок труда в образовании РТ: педагогам предлагают до 80 тысяч рублей

В преддверии Дня знаний проанализировал рынок труда в сфере образования. Спрос на учителей традиционно высок, при этом работодатели предлагают вакансии по всей республике.

С начала года в Татарстане открыто более 3 400 вакансий для педагогов. Пик спроса пришелся на май, когда требовались 1 586 учителей. К концу августа потребность снизилась до 514 человек. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России» РТ.

«Это вакансии для учителей общеобразовательных школ, преподавателей вузов, колледжей и учреждений дополнительного образования. Высокая потребность в педагогах обусловлена активным развитием образовательной инфраструктуры. К 1 сентября в Татарстане открылись новые школы, а в ряде действующих учебных заведений введены в эксплуатацию дополнительные корпуса», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас на платформе «Работа России» размещено несколько десятков актуальных вакансий в разных учреждениях – от музыкальных школ до вузов. Зарплатные предложения варьируются от 27 до 80 тысяч рублей. Максимальный оклад среди опубликованных вакансий предлагает нижнекамская гимназия № 2, где учителям готовы платить до 80 тысяч рублей. От 50 до 70 тысяч – в нижнекамской школе № 16. Преподаватель фортепиано в Казанском художественном училище может рассчитывать на 54 тысячи рублей в месяц.

Тренеру-преподавателю по футболу в Актюбинском районе за работу предлагают от 45 до 50 тысяч, а в Нижнекамском педагогическом колледже педагоги могут зарабатывать до 48,7 тысячи рублей.

«Рынок труда в сфере образования Татарстана остается динамичным. Открытие новых школ и корпусов, развитие программ углубленного изучения предметов и дополнительного образования формируют устойчивый спрос на квалифицированных педагогов. Кадровый центр «Работа России» служит связующим звеном между школой и учителем, находящимся в поиске работы. Соискатель получает консультацию по трудоустройству, а работодатель – контакты готовых к работе учителей, зарегистрированных на портале «Работа России»», – отметил директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.