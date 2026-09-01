В Казани пройдет турнир по гребле на байдарках и каноэ в рамках Спартакиады

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ»

Завтра в столице Татарстана в рамках Спартакиады народов России стартуют соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Отметим, что турнир пройдет среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста.



А сегодня прошла пресс-конференция. На ней присутствовали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан, президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Олег Коробченко, призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Александр Костоглод, заместитель генерального секретаря Федерации каноэ России Николай Мордвин, а также заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев.



На турнир приедут все сильнейшие спортсмены – в том числе многократные чемпионы мира Иван Штиль и Захар Петров.

Также в планах у местной федерации создание четырех школ гребли на байдарках и каноэ в республике – в Казани, Заинске, Нижнекамске и Набережных Челнах.



Добавим, турнир пройдет в Центре гребных видов спорта со 2 по 4 сентября.