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Общество 1 сентября 2026 10:58

В Татарстане закрепили новые правила работы с госинформсистемами

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В Татарстане с 1 сентября обновлены правила создания и эксплуатации информационных систем государственных органов. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Изменения закрепляют виды государственных информационных систем: федеральные и региональные. Кроме того, государственные органы республики получили возможность создавать собственные информационные системы, которые не относятся к государственным информационным системам Татарстана.

Такие системы могут использоваться для организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения работы государственных органов. Порядок их создания и эксплуатации будет определяться с учетом требований федерального законодательства.

Изменения формируют правовую основу для дальнейшего развития цифровых инструментов государственного управления в республике.

#информационные технологии #госсовет рт #законодательство РТ
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