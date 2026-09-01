В Татарстане закрепили новые правила работы с госинформсистемами

В Татарстане с 1 сентября обновлены правила создания и эксплуатации информационных систем государственных органов. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Изменения закрепляют виды государственных информационных систем: федеральные и региональные. Кроме того, государственные органы республики получили возможность создавать собственные информационные системы, которые не относятся к государственным информационным системам Татарстана.

Такие системы могут использоваться для организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения работы государственных органов. Порядок их создания и эксплуатации будет определяться с учетом требований федерального законодательства.

Изменения формируют правовую основу для дальнейшего развития цифровых инструментов государственного управления в республике.