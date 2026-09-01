ЦБ ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября

Ситуация на российском топливном рынке может стать более понятной и предсказуемой к опорному заседанию совета директоров Банка России в октябре. Пока делать выводы о влиянии происходящего на экономику преждевременно, заявил журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «Интерфакс».

По его словам, наблюдаемый в августе рост цен на бензин во многом связан с сезонным фактором. На последний месяц лета традиционно приходится пик спроса на топливо. Тремасов ожидает, что к концу октября ситуация на рынке прояснится и станет более предсказуемой.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 11 сентября. Следующее, опорное, заседание запланировано на 23 октября.

На опорных заседаниях ЦБ традиционно представляет обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Тремасов пояснил, что между такими заседаниями прогноз может быть скорректирован в случае существенных отклонений от базового сценария. Сейчас подобных отклонений регулятор не наблюдает, поэтому оснований говорить о пересмотре прогноза или отдельных макроэкономических параметров пока нет.

Советник председателя ЦБ обратил внимание, что рост стоимости топлива не только напрямую влияет на инфляцию, но и может создавать вторичные проинфляционные эффекты. В полной мере оценить их, по его словам, удастся только в следующем году, когда появится статистика за весь 2026 год.

При этом недельные данные Росстата показывают, что после некоторой коррекции цены на бензин вновь начали расти. Таким образом, повышение стоимости топлива продолжает напрямую влиять на инфляцию.

В базовом сценарии Банк России исходит из того, что компании до конца 2026 года восстановят производственные мощности, в том числе пострадавшие в результате атак беспилотников. Тремасов подчеркнул, что это предположение, заложенное в базовый сценарий, и оно может быть скорректировано вместе с прогнозом в зависимости от развития ситуации. ЦБ продолжает следить за происходящим.

При оценке инфляции регулятор предпочитает ориентироваться на месячные, а не недельные показатели. Для Банка России важное значение будут иметь данные за август, однако они станут известны только после ближайшего заседания совета директоров – вечером 11 сентября.

До этого ЦБ будет оценивать динамику инфляции в августе и начале сентября на основании недельной статистики. При этом Тремасов предупредил, что подобные расчеты менее точны и могут содержать значительный статистический шум.

Пока сложно оценить и последствия атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. По словам советника председателя ЦБ, эта тема обсуждается, однако у регулятора пока нет полной и достоверной картины, которая позволила бы определить масштаб произошедшего.

Банк России намерен следить за косвенными показателями. В частности, регулятору важно понять динамику потребительского спроса и реакцию покупателей на происходящее. Тремасов считает, что сейчас экономисты не могут достоверно определить, какая часть потенциала логистической инфраструктуры выбыла в результате атак.