Путин заявил о необходимости повысить эффективность работы ООН

Потенциал Организации Объединенных Наций пока остается раскрытым не в полной мере, а эффективность ее работы необходимо повышать. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

По его словам, для повышения эффективности ООН необходимо расширить представительство стран глобального Юга и Востока в органах организации, в том числе в Совете Безопасности.

Путин также считает необходимым адаптировать работу ООН к меняющимся мировым реалиям и фундаментальным изменениям, которые происходят в глобальной политике и экономике.