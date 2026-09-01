Жители Татарстана стали реже покупать бизнес-литературу

Более 1 тыс. книг в жанре бизнес-литературы купили жители Татарстана с начала года. Это на 9% меньше, чем годом ранее. При этом расходы на такие издания выросли на 2,6% и составили около 1 млн рублей, сообщили РБК Татарстан в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город». Там отметили, что жители республики стали выбирать более дорогие книги.

Количество покупателей бизнес-литературы в Татарстане за год сократилось на 2,2%. При этом в целом по России снижение оказалось значительно более заметным – на 31,3%.

Самыми востребованными направлениями бизнес-литературы в 2026 году остались «Личная эффективность. Мотивация», «Экономика. Экономическая теория», «Бизнес. Предпринимательство. Торговля», «Менеджмент» и «Финансы. Бухгалтерский учет. Аудит». Эти категории располагались в такой же последовательности и в 2025 году, однако их доли в продажах изменились.

На книги о личной эффективности в 2026 году пришлось 36% продаж бизнес-литературы против 38,3% годом ранее. Доля категории «Менеджмент» сократилась с 11,4 до 10,8%, «Финансы» – с 11 до 9,3%, а «Маркетинг» – с 10,1 до 9,2%.

В то же время доля книг по экономике выросла с 15,1 до 18,8%. На литературу о бизнесе и предпринимательстве пришлось 15,9% продаж против 14,1% годом ранее.

В «Читай-городе» отметили, что эти изменения свидетельствуют о росте интереса читателей к экономической теории и предпринимательству и небольшом снижении интереса к книгам о личной эффективности и финансах.

В пятерку самых популярных книг в жанре бизнес-литературы среди жителей Татарстана в 2026 году вошли «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Думай медленно, решай быстро» Дэниэля Канемана, «Капитал» Карла Маркса, «12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев» Брайана Морана и Майкла Леннингтона, а также «Исследование о природе и причине богатства народов» Адама Смита.

В пресс-службе группы компаний «Литрес» РБК Татарстан сообщили другой список наиболее популярных книг бизнес-тематики среди читателей республики. В топ-5 вошли «Пять пороков команды» Патрика Ленсиони, «Прежде чем начать свой бизнес» Роберта Кийосаки, «Осторожно, двери открываются. Роман-тренинг о том, как мастерство продавца меняет жизнь» Константина Харского, «Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.