Максимальная нагрузка первоклассников составит 21 час в неделю

Максимальная учебная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час в неделю при пятидневном обучении. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, передает РИА Новости.

В сентябре и октябре у учеников первых классов будет по три урока в день. Один раз в неделю допускается проведение дополнительного, четвертого урока физкультуры.

В ноябре и декабре количество ежедневных занятий увеличится до четырех. Кроме того, один раз в неделю у первоклассников может быть пятый урок – физкультура.

Расписание занятий составят с учетом сложности учебных предметов. Отдельное внимание планируется уделить внеурочной деятельности.

По одному часу в неделю первоклассники будут посещать занятия из цикла «Разговоры о важном» и мероприятия в рамках программы развития социальной активности младших школьников «Орлята России».