FIFA планирует увеличить число бюджетных билетов на ЧМ-2018

(Казань, 9 января, «Татар-информ»). Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении количества бюджетных билетов для граждан России, пишет газета «Известия».

На данный момент самый дешевый билет на матчи группового этапа турнира стоит 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тыс. бюджетных билетов, 210 тыс. из которых были распределены уже на первом этапе продаж.

По словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, число дешевых абонементов может быть увеличено. На данный момент ведутся переговоры с FIFA, которые, возможно, дадут положительный результат.

В FIFA подтвердили эту информацию. Общее число билетов 4-й категории для россиян может увеличиться еще на 80 – 100 тыс.

Билеты можно будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля. Они будут продаваться в режиме реального времени на сайте FIFA.com/bilet (успешные заявки подтверждаются сразу).