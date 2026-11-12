Абдулганиев обсудил с депутатами Госдумы правовые инициативы Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев встретился в Москве с заместителем председателя Госдумы России Владимиром Васильевым и депутатами нижней палаты парламента, избранными от республики.

Во встрече также участвовали председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов и член Комитета по защите конкуренции Айдар Метшин.

Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества между Госсоветом Татарстана и Госдумой. Особое внимание уделили формированию единого правового пространства страны и совершенствованию законотворческой работы регионов.

Представители федерального парламента высоко оценили деятельность Госсовета Татарстана. Абдулганиев, в свою очередь, поблагодарил депутатов Госдумы за поддержку законодательных инициатив республики и подтвердил готовность продолжать совместную работу с нижней палатой Федерального Собрания.