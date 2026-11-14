Онищенко рассказал, в чем заключается главная опасность вейпов

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью RT рассказал, что вейпы не только не помогают бросить курить, но и могут спровоцировать «болезнь вейперов» – одну из форм пневмонии.

«Когда они нагреваются и пользователь их вдыхает, образуется очень мелкодисперсный аэрозоль. А чем мельче капля, тем глубже она проникает в легкие. И когда альвеолы легких выстилаются маслянистой пленкой, происходит удушье: кислород не может через нее проникнуть, эритроциты им не обогащаются – формируется пневмония вейпера», – рассказал академик, добавив, что лечить такую болезнь весьма сложно.

Онищенко отметил, что вейпы, вопреки заявлениям производителей, вовсе не помогают бросить курить. Более того, все чаще в вейпинг вовлекаются дети. Он также раскритиковал закон, обязывающий производителей указывать состав жидкостей. По мнению академика, это лишь отвлекает от проблемы, но не решает ее.

«Давайте по этой логике начнем торговать цианистым калием, просто указывая точный состав», – прокомментировал Онищенко.

По его словам, необходимо полностью запретить продажу вейпов.

«Те попытки ограничить их распространение, которые предпринимаются сейчас, я считаю позорным компромиссом. Низкий поклон тем региональным правительствам, которые ввели запрет на продажу вейпов», – отмечает врач.

Он предложил создать федеральный закон, запрещающий продажу таких устройств, а также внести изменения в Уголовный и Административный кодексы РФ – для тех, кто мог бы продолжить нарушать закон.

«Человечество и так уже живет с табаком, зачем добавлять новую проблему и зависимость?», – спрашивает Геннадий Онищенко.

Напомним, что в Татарстане недавно подготовили ко второму чтению законопроект о запрете продажи вейпов. Его планируется рассмотреть 19 ноября. В случае его принятия, продажу электронных сигарет запретят в республике на 5 лет. Подробнее — в материале «Татар-информа»