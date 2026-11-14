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Общество 14 ноября 2026 17:56

Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%

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Единое пособие на детей в 2027 году проиндексируют на 6,8%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 января следующего, 2027 года единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будет автоматически увеличено на 6,8%. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова, передает ТАСС.

«Никаких заявлений писать не нужно, всё произойдет автоматически. Если вы уже получаете пособие, то с нового года вам просто будут платить больше», – подчеркнула парламентарий.

При этом депутат напомнила, что право на получение единого пособия возникает у семей, чей доход на одного человека не превышает прожиточного минимума.

Единое пособие – это социальная выплата для семей с детьми до 17 лет и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей (в Татарстане на текущий, 2026 год данный показатель установлен на уровне 15 615 рублей). При определении минимального дохода помимо заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности учитывается пособие по временной нетрудоспособности.

В начале сентября этого года Отделение Социального фонда РФ по РТ сообщало, что на тот момент единое пособие в Татарстане получали 184 906 детей, или каждый пятый ребенок. За восемь месяцев на выплаты для 113 тыс. семей с детьми было перечислено более 14 млрд рублей.

Поддержка семей с детьми входит в число приоритетов национального проекта «Семья». Как и большинство других новых нацпроектов, он стартовал 1 января 2025 года. Все они воплощаются в жизнь по инициативе Президента России Владимира Путина.

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#пособие на ребенка
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