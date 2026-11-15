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Общество 15 ноября 2026 07:30

Почти 1,3 млн жителей Татарстана прошли диспансеризацию

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Почти 1,3 млн жителей Татарстана прошли диспансеризацию
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Согласно оперативным данным, за десять месяцев текущего, 2026 года профилактическими осмотрами и диспансеризацией были охвачены 1 265 270 жителей Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

На дообследование врачи направили каждого третьего татарстанца – это около 400 тыс. человек. За январь – октябрь этого года впервые выявлено более 70 тыс. заболеваний – 72 951, 81% взяты на диспансерное наблюдение.

Среди впервые выявленных заболеваний лидируют болезни системы кровообращения и органов пищеварения, отметили в профильном ведомстве.

По данным Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала, по итогам диспансеризации взрослого населения за десять месяцев впервые выявлено 1138 случаев злокачественных новообразований. Из них 76,2% – на ранних стадиях, что позволяет назначить наиболее эффективное лечение.

В возрастном разрезе профилактические осмотры прошли:

– 23% – жители республики в возрасте 18 –40 лет;
– 42,2% – от 40 до 65 лет;
– 33,5% – от 65 и старше.

Диспансеризация проводится бесплатно по месту прикрепления в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#диспансеризация
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