Вечный мир на Украине от Путина: что это такое и насколько он возможен

Владимир Путин во время переговоров со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы, чтобы мир на Украине был вечным. Что такое «вечный мир» и достижим ли он для Украины – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: kremlin.ru

Украинская вечность от Владимира Владимировича

Спецпосланники от Дональда Трампа, а именно Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, приехали в Москву в рамках «челночной дипломатии», чтобы встретиться с российским Президентом Владимиром Путиным. Повод для встречи – завершившиеся трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Россией, Украиной и США. И совершенно понятно желание американцев встретиться с Путиным, чтобы получить окончательное подтверждение позиции российской делегации, озвученной на переговорах.

И они его получили в самом ясном виде. Напомним, что в столицу Эмиратов американцы приехали с планом мирного урегулирования, где сторонам конфликта предлагалось в виде решения рассмотреть изменение административных границ Донецкой и Луганской областей как раз по текущей линии боевого соприкосновения. И, по мнению американцев, в этом случае обе стороны могли бы говорить о победе: украинцы отстояли свой Донбасс, а россияне – свой. Этот картографический выкрутас выглядит совершенно нелепо, но что есть у Трампа, то и есть – других мирных планов американцы придумать не сумели.

В Москве Владимир Путин сразу же дал жесткую отповедь спецпосланникам американского коллеги, подтвердив позицию нашей делегации на переговорах: Россия рассматривает госграницу как единственную линию разграничения с Украиной. Речь, естественно, не о границе 1991 года, а о российской госгранице, включающей в себя новые регионы – Донбасскую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

При этом Президент РФ неожиданно для американцев заговорил о таком обустройстве будущей системы безопасности на Украине, которая известна как «вечный мир». И это понятие (о чем ниже) существенно отличается от того, о чем говорят Вашингтон и его союзники по НАТО, желающие предоставить Украине гарантии безопасности, смоделированные по аналогии со статьей 5 устава Североатлантического альянса. То есть, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, ей хотят предоставить такие гарантии, что нападение на нее будет считаться нападением на весь блок в целом.

Слева направо: Юрий Ушаков, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru

«Что касается длительности мира, его безупречности и надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир», – заявил российский лидер американским переговорщикам.

Что такое вечный мир?

Для обывателя выражение «вечный мир» звучит весьма таинственно и странно, ведь как понятие «вечность» может быть применено к государству Украина, которому всего 35 лет от роду? В принципе, вечность применительно к такому непостоянному в долгосрочном историческом плане понятию, как государство, выглядит крайне сомнительно. Империи и страны рождаются, развиваются и разрушаются – из этого, собственно, состоит любой учебник истории. Как говорится, ничто не вечно под луной.

И некоторые комментаторы стали истолковывать слова Путина в зловещем свете, ведь, как известно, вечность отлично сочетается с потусторонним, загробным миром. Недаром говорят про умершего, мол, «отбыл в вечность, в вечный мир иной». Как поет российский репер Дельфин в песне «Весна»: «Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости./Там, куда я ухожу, весна».

На самом деле Путин имел в виду совершенно иное, а именно исторические проявления и философские обоснования «вечного мира». Мы же знаем, как Владимир Владимирович трепетно относится к изучению истории.

Исторические проявления

В мировой и отечественной истории «вечный мир» послужил названием для нескольких мирных договоров, которые заключались с намерением прекратить войны раз и навсегда.

Самый известный такой договор в отечественной истории – Вечный мир 1686 года между Русским царством и Речью Посполитой (на снимке – фрагмент договора) Фото: Wikimedia Commons

Самый известный такой договор в отечественной истории – Вечный мир 1686 года, или «Мир Гжимултовского». Это договор между Русским царством и Речью Посполитой, подписанный 26 апреля (6 мая) 1686 года в Москве. Свое второе название он получил по фамилии главы польско-литовского посольства, познанского воеводы Кшиштофа Гжимултовского. С российской стороны документ подписал фаворит царевны Софьи Алексеевны и глава Посольского приказа князь Василий Голицын.

Договор подвел окончательную черту под затяжной русско-польской войной 1654–1667 годов. Речь Посполитая навсегда отказывалась от притязаний на Левобережную Украину, Смоленск, Чернигово-Северскую землю (с Черниговом и Стародубом) и Киев. За окончательный отказ от Киева Россия выплатила Речи Посполитой субсидию в размере 146 тысяч рублей – в зависимости от методики подсчета, от 400 миллионов до 1,5 миллиарда современных рублей.

Интересно, что этот «вечный мир» оказался довольно длительным. Несмотря на то, что польский Сейм официально ратифицировал документ лишь спустя почти 80 лет (в 1764 году), соглашение фактически прекратило многовековое вооруженное противостояние между двумя странами вплоть до окончательного раздела Речи Посполитой в 1795 году. То есть договор работал 109 лет, что в условиях того бурного времени вполне можно считать «вечностью».

Философское обоснование «вечного мира»

Его сформулировал знаменитый философ Иммануил Кант в трактате «К вечному миру» (1795). В его понимании «вечный мир» – это концепция идеального мироустройства, при котором государства отказываются от войн и разрешают споры дипломатическим путем.

Интересно, что философ считал, что мир – это не естественное состояние людей (для них привычнее вражда), а искусственный порядок, который необходимо сознательно построить. Трудно сказать, читал ли Кант работу Томаса Гоббса «Левиафан» (1651), где английский философ отталкивается от постулата о естественном состоянии людей «война всех против всех» (лат. bellum omnium contra omnes) и развивает идею «человек человеку волк» (homo homini lupus est). В случае с «Левиафаном» решение видится в том, что для сохранения своих жизней и общего мира люди отказываются от части своих естественных прав и по негласно заключаемому общественному договору наделяют ими того, кто обязуется сохранить свободное пользование оставшимися правами, то есть государство.

Памятник Иммануилу Канту в Калининграде Фото: Wikimedia Commons

Примерно такой же подход у Канта, только вместо людей здесь фигурируют уже государства. И все они должны договориться между собой и оформить это соглашение в виде глобального мирного договора.

Главные пункты такого договора:

- ни одна страна не имеет права силой вмешиваться в политическое устройство или управление другого государства;

- страны должны распустить свои регулярные армии, поскольку их существование само по себе провоцирует гонку вооружений и страх у соседей;

- решение о войне принимают сами граждане через представителей. Сами по себе граждане начинать ее будут крайне неохотно (в отличие от монархов, для которых война – это способ развлечься или прославиться);

- международное право должно опираться на добровольный союз равноправных республик, а не на единую мировую империю, которая неизбежно превратится в деспотию;

- каждый человек имеет право свободно посещать другие страны и вести там мирные дела (например, торговать), а местные жители не должны встречать чужестранца враждебно, пока он ведет себя мирно.

Эти идеи Канта легли в основу современной международной политики: на них опирались при создании Лиги Наций и ООН, а также в политологической «теории демократического мира» (согласно которой демократии практически не воюют друг с другом).

«Вечный мир» для Украины

Путин прав, что к урегулированию российско-украинского конфликта следует подходить с позиции именно «вечного мира», а не пресловутой 5 статьи устава НАТО, в которой изначально заложен конфликт «НАТО против остальных». Отсюда, главной задачей в сфере международных отношений названо создание новой справедливой системы комплексной безопасности в Европе, которая в корне устранит возможности для повторения конфликтов, подобных российско-украинскому.

Обеспечить долгосрочный (а может быть, и «вечный») мир на Украине и в целом в Европе можно только через такую архитектуру безопасности, которая станет аналогом Ялтинско-Потсдамской системы, просуществовавшей до распада СССР. Именно из этой архитектуры безопасности выросла ООН. Только через свято соблюдаемый международный договор между всеми сторонами и на равноправной основе можно соорудить тот самый «вечный мир» на Украине, о котором говорит Владимир Путин.

Единственным правильным для Украины остается лишь вариант «вечного мира», о котором говорит российский Президент Фото: kremlin.ru

Проблема лишь в одном – хотят ли этого «вечного мира» украинцы, европейцы и американцы?

Что касается Украины, то у нее всего лишь два варианта выживания. Именно выживания, ведь в стратегической перспективе эта страна уже потерпела поражение. А как еще назвать то, что она потеряла половину населения (относительно 1991 года), примерно пятую часть территории, выход к Азовскому морю? По совокупности данных международных организаций и отраслевых аналитиков, на 2026 год Украина потеряла от 35 до 50% своего довоенного промышленного потенциала, а в отдельных базовых отраслях спад превысил 70%.

Ясно, что самостоятельно страна после таких потерь не выживет – необходима, помимо международной архитектуры безопасности, еще и международная программа восстановления (в том числе и с усилиями России), аналогичная «плану Маршалла» для Европы образца 1947 года. Это первый и самый надежный вариант выживания для Украины.

Другой вариант, который сегодня вовсю реализовывается на Незалежной, – продолжение конфронтации с Россией, под которую Украину будут накачивать деньгами и оружием американские и европейские партнеры. И любой мир такой Украине совершенно не нужен, потому что живительные денежные потоки из-за рубежа перестанут поступать, и жить за счет других станет проблематично. Украина, таким образом, продает войну с восточным соседом своим партнерам и получает за это деньги для выживания. Но так долго продолжаться не может, потому что в той же Европе деньги на войну выдаются за счет своих граждан, которые, кажется, начали что-то подозревать. Во всяком случае, политические партии в европейских странах, которые выступают против помощи Украине, стремительно набирают вес. Прогнозируется, что в ближайшем будущем они придут к власти.

Так что при двух вариантах выживания единственным правильным для Украины остается лишь вариант «вечного мира», о котором говорит российский Президент.