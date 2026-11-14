В Челнах поймали подростков, постоянно взрывающих петарды во дворе жилого дома

О ребятах, постоянно взрывающих петарды во дворе дома в 32-м микрорайоне на улице Шамиля Усманова в Челнах, сообщил один из местных жителей в соцсетях. По его словам, ребята бросили петарду ему под ноги. После этого он обратился в полицию.

Как рассказали «Татар-информу» в МВД по РТ, была проведена проверка, а личности ребят установлены. Их было четверо, им всем от 12 до 14 лет. Петарды они покупали самостоятельно в магазине, однако в сторону людей, по их словам, никогда не бросали.

С ними провели профилактическую беседу, а родителям вынесли официальное предостережение и оштрафовали за неисполнение своих обязанностей.

Видео: канал МАКС Челны Онлайн