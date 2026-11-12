КНИТУ-КАИ вошел в федеральный проект по созданию современных кампусов

КНИТУ-КАИ вошел в федеральный проект по созданию сети современных университетских кампусов. Минобрнауки России включило проект вуза в перечень победителей четвертого конкурсного отбора.

На конкурс поступили 32 заявки из разных регионов страны. Эксперты оценивали их по утвержденной методике, которая учитывает потенциал региона и влияние будущего кампуса на его научно-технологическое и социально-экономическое развитие.

По итогам отбора одобрили 19 проектов в 17 городах: Благовещенске, Иркутске, Казани, Кирове, Конакове Тверской области, Липецке, Москве, Обнинске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Туле, Чебоксарах, Череповце и Ялте.

Список проектов, которые включат в федеральную программу «Создание сети современных кампусов», утвердили распоряжением министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова от 30 октября 2026 года. В перечень вошел проект КНИТУ-КАИ «Многофункциональный научно-образовательный кампус КНИТУ-КАИ в г. Казани (Республика Татарстан)».

Ректор университета Кирилл Охоткин рассказал, что кампус разместится на двух площадках. На улице Четаева построят научно-образовательные корпуса, а на улице Тэцевской оборудуют производственную площадку.

В 2027 году планируют подготовить техническое задание и приступить к проектированию. Начать строительство рассчитывают в 2029 году, а завершить и ввести кампус в эксплуатацию – в 2032-м, к столетию КАИ.

Строительство нового кампуса также позволит постепенно провести капитальный ремонт действующих корпусов и общежитий университета.

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Создание сети современных кампусов», которая входит в национальный проект «Молодежь и дети». Ранее она относилась к нацпроекту «Наука и университеты». Программу запустили в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина.

К 2036 году в стране планируют создать не менее 40 университетских кампусов. На их территории разместят современные общежития, учебные и научные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, научно-производственные площадки, коворкинги и библиотеки. Также предусмотрены зоны для прогулок и занятий спортом, которыми смогут пользоваться студенты и молодые ученые.