Булочки с корицей и 3D-протезы: кому Минуллина искала место в промпарках

Турецкий инвестор хочет зайти в Татарстан с производством булочек с корицей, а китайская компания ищет площадку для выпуска реабилитационных изделий с помощью 3D-печати. Как прошла вторая встреча проекта «Давай инвестировать!» в Агентстве инвестиционного развития Татарстана – в репортаже «Татар-информа».





Фото: предоставлено АИР РТ

Минуллина назвала пятницу, 13-е, удачным днем для встречи инвесторов и промпарков

В Татарстане есть много инвесторов, которые располагают деньгами и ищут промплощадки под свои нужды. В свою очередь есть свободные площади в промпарках, средняя загруженность которых – 65%, сообщила сегодня в Агентстве инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) его глава Талия Минуллина.

В конце сентября прошла первая встреча проекта «Давай инвестировать!», после которой выступившие инвесторы получили много звонков с предложениями, добавила она.

«Мы видим, что этот проект вызывает живой интерес», – сказала Минуллина.

Первый опыт оказался удачным, поэтому в АИРе решили и дальше проводить встречи, чтобы помогать инвесторам находить подходящие площадки в промпарках.

«Может ли пятница, 13-е, быть хорошей? В Татарстане – может, если инвесторы встречаются с промышленными парками», – пошутила Минуллина.

Гузель Фархетдинова планирует открыть в Татарстане производство булочек-роллов с корицей и шоколадом Фото: предоставлено АИР РТ

Турецкий инвестор хочет накормить Россию булочками с корицей из Татарстана

Участниками сегодняшней встречи стали пять инвесторов и четыре представителя промышленных парков: индустриальный парк «Яшел Узен» в Зеленодольском районе, «Буинск» в Буинском районе, «Тукай» в Тукаевском районе и «Технопарк16» в Пестречинском районе.

Учредитель и генеральный директор G Group Гузель Фархетдинова планирует открыть в Татарстане производство булочек-роллов с корицей и шоколадом. Предприниматель более 30 лет живет в Турции, где занимается выпуском этой продукции, и теперь хочет создать российский бренд и наладить производство в республике.

Объем инвестиций в проект составит 18,5 млн рублей. Предполагается, что продукцию будут поставлять в отели, кафе, рестораны и сетевые магазины. Булочки планируют выпускать в свежем и замороженном виде.

В Турции сейчас производят около 3 тыс. булочек в день. В перспективе объем хотят увеличить до 7 тыс. штук. При этом цель нового проекта – не ограничиваться Татарстаном, а выйти на рынок всей России.

Особенность проекта – адаптация популярного американского десерта для российского рынка. При этом инвестор намерена использовать качественные ингредиенты, в том числе корицу и какао, а также местное сырье – муку и сахар.

Для производства потребуется помещение площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров. На первом этапе планируется создать 12 рабочих мест. При выборе площадки инвестору важнее всего найти персонал и обеспечить транспортную доступность. Также предприниматель заинтересована в аренде помещения с правом последующего выкупа.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала проект небольшим, но интересным.

«Булки эти вредные, конечно, но очень вкусные! На первую нашу встречу Гузель Рафисовна привезла мне эти булочки, и теперь я с нетерпением жду наши встречи», – пошутила она.

Со сладким десертом и подарком от АИРа на совещание в Кабмин РТ уехал замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов, который сегодня празднует день рождения.

Китайская компания готова вложить 1,2 млрд рублей в производство реабилитационных изделий на 3D-принтерах

Представитель партнерской компании Guolian/IBI-Unionfab Юй Чжоу представил проект создания в Татарстане цифрового производства реабилитационных изделий. Объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей.

Компания намерена привезти в республику технологии и оборудование, чтобы наладить выпуск продукции на месте. С помощью промышленных 3D-принтеров планируют изготавливать протезы и другие реабилитационные изделия. Технология позволяет печатать детали даже из металла.

По словам представителя компании, такое производство могло бы стать альтернативой зарубежным поставкам. Если определенные изделия или комплектующие невозможно приобрести на западных рынках, их можно будет изготовить с помощью 3D-печати.

Для размещения предприятия потребуется помещение площадью около 5 тыс. кв. метров.

Талия Минуллина отметила, что среди преимуществ проекта – использование китайского оборудования и ориентация на медицинский сегмент. При этом технологии можно применять и для выпуска другой продукции.

«Плюсы проекта – это то, что практически не требуется персонал. Будет минимальное участие людей, что как раз с нашей ситуацией на рынке труда то, что нам сегодня нужно», – прокомментировала глава Агентства.

Самат Аглямов представил проект создания цеха литья пластмасс в Татарстане Фото: предоставлено АИР РТ

Поставщик комплектующих для «ПОЗиСа» планирует вложить 30 млн рублей в производство пластмассовых комплектующих

Коммерческий директор компании «Промсервис», которая сотрудничает с зеленодольским заводом имени Серго («ПОЗиС»), Самат Аглямов представил проект создания цеха литья пластмасс в Татарстане.

«Более 10 лет занимаемся поставками комплектующих и расходных материалов для производств. Основной заказчик – это «ПОЗиС», предприятие «Ростеха». Сейчас уходим от поставок к собственному производству и запускаем цех литья пластмасс под давлением», – сообщил Аглямов.

На первом этапе объем инвестиций составит около 30 млн рублей, примерно две трети этой суммы направят на закупку оборудования. Часть инвестиций инвестор планирует направить из собственных средств, оставшуюся сумму привлечь через лизинг.

На начальном этапе предприятие сможет выпускать 15-17 тонн изделий в месяц с увеличением до 40 тонн в рамках второй очереди. По словам Аглямова, предприятие сможет выпускать продукцию с себестоимостью ниже среднерыночной при стабильном качестве.

Для запуска производства необходима площадка площадью около 700 кв. метров с возможностью дальнейшего расширения до 1,5 тыс. кв. метров. Требуемая электрическая мощность на первом этапе – 220 кВт, в перспективе ее планируют увеличить до 450 кВт. Планируется создать от 12 до 25 рабочих мест.

Запустить производство рассчитывают к марту 2027 года. Площадка должна находиться в радиусе 50 км от Зеленодольска. Сейчас компания готовит документы для получения статуса резидента территории опережающего развития (ТОР).

Среди задач на этапе запуска – поиск крупных заказчиков, сопоставимых по масштабам с «ПОЗиСом», с которым инвестор уже работает.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина назвала проект понятным с точки зрения сбыта и отметила, что основная задача – подобрать для него подходящую площадку.

«Хороший проект, понятный сбыт. Никакой проблемы нет, только грамотно приземлить», – сказала она.

Производители сухих строительных смесей присматриваются к Татарстану

Сразу две компании рассматривают возможность запуска в Татарстане производства сухих строительных смесей. Своими проектами на встрече поделились директор бизнес-подразделения Компании «Сен-Гобен» Маргарита Молодых и генеральный директор ГК КИИК Андрей Лепехин.

«Сен-Гобен» оценивает вложения в проект в 500 млн рублей. Компании необходим участок промышленного назначения площадью 15–20 тыс. кв. метров под размещение производства и складов. Площадка должна находиться не дальше 150 км от Казани, желательно с выходом к железнодорожной инфраструктуре.

Запустить производство планируют примерно через полтора года. На первом этапе предприятие сможет обеспечить около 30 рабочих мест при работе в одну смену. Окупаемость проекта оценивается в четыре-пять лет. Финансировать его намерены преимущественно за счет собственных средств, также рассматривают возможность привлечения займа.

Группа компаний КИИК, которая уже 12 лет занимается производством сухих строительных смесей в Московской области и Калуге, намерена расширить географию бизнеса за счет Татарстана. Компания планирует выпускать расширенную линейку продукции, в том числе клеевые смеси и грунтовки.

Производственная мощность нового комплекса может составить 150 тыс. тонн продукции в год. Проект предполагает создание более 40 рабочих мест. Помимо производственного комплекса, инвестор рассматривает разработку собственного карьера для добычи песка.

Для реализации проекта потребуется около 2-3 га под производство и еще 10 га под карьер с запасами не менее 1,5 млн кубометров. Приоритетным местом размещения Андрей Лепехин назвал Зеленодольский район.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отметила, что в республике есть площадки, которые могут соответствовать требованиям инвесторов. Для дальнейшей проработки проектов также планируют привлечь Минпромторг и Минстрой Татарстана, в том числе для обсуждения потенциального спроса на продукцию.

Фото: предоставлено АИР РТ

«В наше время заходить в новые инвестпроекты могут поистине мудрые люди»

«Сейчас очень непростое время. И в такое время заходить на какой-то новый виток инвестиционного роста и развития могут только поистине мудрые и грамотные люди. И увидеть в этом сложном времени возможности!» – подвела итоги встречи Минуллина.

Обращаясь к представителям промпарков, она заявила, что инвесторы постоянно ищут площадки под свои задачи.

«Поэтому мы этот проект и решили сделать, чтобы вручную соединять [инвесторов с представителями промпарков]. Может, быстрее будет получаться, потому что пока всем письма напишешь, пока от всех ответы получишь… Думаю, если мы будем чаще такие встречи проводить, может, у нас и быстрее это дело пойдет», – заключила глава Агентства.