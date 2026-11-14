Эксперт о будущем казанского речпорта: далеко не только транспортный вопрос

В Татарстане определяют будущее главного здания речвокзала Казани. Его могут восстановить, но не исключают и других решений. Архитектор, советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Николай Васильев рассказал «Татар-информу», почему судьбу здания нельзя решать без учета развития прилегающей территории.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На брифинге в Кабинете Министров Татарстана, посвященном итогам пассажирской речной навигации за 2026 год, министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов рассказал о планах по реновации речного порта Казани. Новую концепцию этой территории планируют представить уже в следующем году. По предварительным данным, она будет включать в себя удлинение пассажирского причала, строительство зданий касс и офиса «Флота РТ», а также обновление главного здания речного вокзала.

По словам Ханифова, сейчас специалисты Минстроя Татарстана вместе с проектировщиками определяются с тем, как поступить с этим зданием – можно ли его восстановить или отремонтировать либо потребуется «какое-то другое решение». «Татар-информ» спросил у Николая Васильева, каким оно может быть.

Николай Васильев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В своем нынешнем варианте здание не представляет никакой ценности с исторической точки зрения»

Николай Георгиевич, в каком, на ваш взгляд, состоянии находится здание речного вокзала Казани и стоит ли его сохранять? Или, может быть, на его месте должно появиться что-то новое? И насколько существующее здание ценно с архитектурной точки зрения и что потеряет Казань, если его все-таки решат снести?

О реальном состоянии здания я судить не могу, у меня нет такой информации. В каком состоянии находятся несущие конструкции и все остальное, может показать только строительно-техническая экспертиза.

С исторической точки зрения здание в своем нынешнем варианте не представляет, на мой взгляд, никакой ценности. Оно не подчеркивает особенности исторической архитектуры, которые заложил Исмагил Галеевич Гайнутдинов (соавтор (вместе с Михаилом Константиновым) проекта речвокзала, реализованного в 1962 году, – прим. Т-и).

Изначально в архитектуре здания была заложена мысль, соответствовавшая тому периоду развития градостроительной и архитектурной мысли. Стилевое решение было интересным, потому что давало представление о времени.

Что касается нынешнего объемного решения, то эпоха «большого стекла» уже закончилась. Это скорее напоминает подход, когда старое здание обшивают каркасом и облицовывают плиткой или керамогранитом, чтобы не было видно грязи. Примерно такое впечатление оно сейчас производит.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужно привлекать специалистов не только по транспорту. Надо смотреть на всю инфраструктуру, тенденции развития города в этом направлении, в том числе долгосрочные»

Если здание сохранять и обновлять, каким оно должно стать? Есть ли смысл возвращать ему прежние функции или правильнее приспособить под современные потребности города?

С функциональной точки зрения рассуждать сегодня еще сложнее. Раньше это направление представляло интерес для города с градостроительной точки зрения. Но мощная градостроительная хорда, соединявшая площадь Свободы с выходом на Волгу через улицы Пушкина и Татарстан, прекратила свое активное существование, поскольку поток грузового и пассажирского транспорта в порт фактически иссяк.

Речной порт сегодня эксплуатируется только сезонно. При этом рядом нет объектов, которые могли бы поддерживать его круглогодичную работу. Этот район существенно нуждается в реновации. Она, конечно, будет связана и с развитием «Новой Портовой», и с более активным выходом новых функций на воду. Но на что ориентироваться сегодня, я сказать не могу. В долгосрочной перспективе потребуется усиление транспортной связи между Зеленодольском и Лаишевским районом. От этого транзита в дальнейшем никуда не деться.

В ближайшей же перспективе функциональное наполнение нового узла пока не определено. Остается открытым вопрос о концентрации здесь железнодорожного и пассажирского сообщения, в том числе о возможном выходе в эту зону высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Раньше пользовался спросом ресторан речного вокзала, весной и летом здесь было активное движение, поскольку был развит пассажирский и грузопассажирский водный транспорт, работали местные линии. Но это было совершенно другое время. Тогда еще не было шоссе, ведущих в пригород, и практически отсутствовали мостовые переходы. С тех пор транспортное движение принципиально изменилось. Поэтому говорить о том, как определять функции речного вокзала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, довольно сложно.

Я бы сказал, что здесь нужно привлекать специалистов не только по водному транспорту и не только по транспорту вообще. Надо смотреть на всю инфраструктуру, тенденции развития города в этом направлении, в том числе долгосрочные: что будет, когда поэтапно начнет вводиться «Новая Портовая».

Поэтому я бы в данном случае рекомендовал провести хотя бы круглый стол со специалистами, необязательно публичный. Нужно подумать об этом более широко, а не ограничиваться тем, что сейчас обсуждают в прессе: работает там туалет или не работает.

Речь идет о новом значении всей этой зоны города: площади, транспорте, выходе к новому жилью, поскольку движение вокруг начинает осуществляться несколько в другом направлении, поменялся статус этой территории.

С учетом всего этого я бы, конечно, принимал во внимание результаты экспертизы: в каком состоянии находятся несущие конструкции, позволят ли они еще долго эксплуатировать здание. Это тоже нужно учитывать. А стоит ли вообще пытаться вложить в это здание новую функцию?

Весь этот комплекс вопросов относится не только к самому зданию, но и ко всей зоне выхода улиц Пушкина и Татарстан на Волгу с учетом новых реалий и перспектив.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас меняется вся зона от Кировской дамбы до «Новой Портовой». Степень неопределенности для территории речпорта очень высока»

Власти говорят о комплексном развитии территории речного порта. Каким, по-вашему, должно быть это пространство, чтобы оно стало привлекательным не только для пассажиров теплоходов, но и для всех казанцев?

Здесь стоит напомнить, что меняется не только территория речного порта. Меняется вся зона от Кировской дамбы до «Новой Портовой».

Надо смотреть, насколько это потребует серьезных функциональных изменений, в том числе резервирования транспортных коридоров. Важно понимать, выйдет ли сюда ВСМ или нет, поскольку эта инфраструктура будет во многом определять дальнейшее развитие территории. Понимая логику железнодорожников, могу сказать, что изменить отметку железнодорожного пути – очень серьезный вопрос.

Такие вопросы не обсуждаются в публичной плоскости. Здесь, повторюсь, нужен комплекс специалистов, которые должны сесть за стол и рассмотреть перспективы развития территории, а не исходить из того, что кому-то жалко стеклянное ограждение или хочется что-то сделать.

Поэтому, если здание пока может работать и время серьезных изменений еще не настало, вкладывать большие деньги, наверное, не стоит. Можно временно предусмотреть какую-то гражданскую функцию, общепит или что-то еще. Но это, скорее всего, будет ненадолго. А закреплять за такой функцией целиком новую зону – значит вкладываться неизвестно во что.

Степень неопределенности в этой зоне очень высока. Надо учитывать и время, и технические возможности. Все это взаимосвязано, и один специалист или специалисты одного направления, по-хорошему, эту проблему не решат.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы рисуем красивые проекты марины в Лаишево. Но выше и ниже по течению шлюзы – есть ли у них возможность значительно увеличить пропускную способность?»

Насколько в целом для Казани важно развивать инфраструктуру возле воды?

Ничего себе вопрос! Если я начну отвечать развернуто, то скажу, что всерьез об инфраструктуре на воде у нас еще никто не задумывался.

Приведу условный пример. Когда я был молодым и мы ходили по воде на моторках, яхтах и так далее, ситуация была совершенно другой. Сегодня используются совсем другие суда – разного класса и скорости. И трудно сказать, что будет дальше, если не посадить за один стол специалистов, в том числе тех же дизайнеров, которые проектируют причалы и туристическую инфраструктуру.

Просто представьте себе, что мы начинаем активно вводить суда в акваторию Казанки, где уже есть скоростные катера, гидроциклы, которые развивают скорость под 90 километров в час. И если мы сконцентрируем все это, скажем, под Ленинским (ныне Кремлевским, – прим. Т-и) мостом вместе с туристическим движением, то к чему придем? Если мы сейчас не начнем об этом думать, а будем просто проектировать пирсы, то столкнемся с той же ситуацией, которая сегодня складывается на дорогах.

Этот трафик надо рассматривать всерьез, а не ограничиваться дизайнерскими рисунками. Если вы направите в одну полосу велосипедистов, скутеры, электротранспорт, городской транспорт, а затем сведете все это к одному подземному переходу, то получите пробку, и обязательно будут жертвы.

На воде ситуация ничуть не проще. Плюс еще сезонность, которую, конечно, нужно продумывать заранее. Но насколько все эти вопросы обсуждаются публично? Об этом у нас сегодня не любят говорить.

Мы красиво рисуем проекты, на которых большие яхты приходят в марину в Лаишевском районе. А кто-нибудь посадил специалистов за стол и спросил: «У нас выше и ниже по течению есть шлюзы. Есть ли у них возможность значительно увеличить пропускную способность? Хватит ли воды и времени для пропуска гражданских, туристических, пассажирских и других судов, количество которых мы собираемся наращивать? Готовы ли шлюзы к такому увеличению трафика?»

Не знаю, насколько это относится непосредственно к речному порту, но важно понимать, что рисовать красивые дизайнерские проекты – это одно, а всерьез задумываться о том, что мы в итоге получим, – совсем другое. Иначе потом начнем хвататься за голову: деньги вложили, а теперь надо объяснять гражданам, почему мы не пускаем их на акваторию Казанки на собственных яхтах или катерах. Это же все равно будет. Поэтому нельзя думать только сегодняшним днем, вкладывая деньги и развивая инфраструктуру. Надо рассматривать все вопросы в комплексе.

Вы спрашиваете о перспективах развития водной инфраструктуры. А зачем люди выходят на воду? Готовы ли наши берега их принимать? Есть ли необходимая инфраструктура? Куда я поеду на катере? Или просто выйду на середину Волги с друзьями? Это, конечно, условный пример, но сегодня многое к этому и сводится. Одно дело, когда у вас десять энтузиастов на «Локомотиве», и совершенно другое – когда мы разворачиваем инфраструктуру, вкладываем деньги и приглашаем сотни яхт и других судов.

А чем это продолжится? Куда они поплывут? Вниз, в Куйбышевское водохранилище? Там волна под три метра. Что тогда будет? Есть ли там убежища, где можно спрятаться?

Все эти вопросы должны рассматриваться профессионально. Я в силу возраста раз 50, а может и больше, ходил на пароходах по волжским и волго-балтийским маршрутам. Все эти вещи очень тесно связаны между собой. Изменились люди, изменилась инфраструктура по берегам, люди начинают передвигаться на других судах.

А мы все думаем, не поднимая головы, что все останется таким, каким мы видим это сегодня. Но это не так. Если мы начинаем всерьез вкладываться в развитие инфраструктуры, нас ждут проблемы, которые необходимо предусмотреть уже сейчас.

То есть впереди должна быть большая аналитическая работа?

Очень хотелось бы, чтобы она действительно была, потому что сейчас время такое: хочется быстро поставить галочку, снять вопрос и опубликовать красивые фотографии и репортажи. А потом дети и внуки будут вспоминать нас неласковым словом.