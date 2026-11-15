Мишустин перераспределил госпрограммы между вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Телеграм-канал Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с кадровыми перестановками в Правительстве перераспределил обязанности по курированию государственных программ между своими заместителями. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Изменения затронули госпрограммы, связанные с юридической системой, государственным управлением, финансами, развитием регионов страны, транспортной инфраструктурой и информатизацией.

Так, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров теперь будет курировать государственную программу «Юстиция». На вице-премьера – руководителя Аппарата Правительства Ирину Окладникову возложена ответственность за госпрограмму «Обеспечение функционирования высших органов государственной власти Российской Федерации».

Вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов начнет отвечать за программу «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Куратором госпрограмм «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» станет вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.

Курировать госпрограмму «Развитие транспортной системы» будет вице-премьер Андрей Никитин. Вместе с тем сфера ответственности вице-премьера Дмитрия Чернышенко расширена за счет программы «Информационное общество».

«Институт кураторства был внедрён в 2021 году. <...> Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка её параметров, контроль за достижением запланированных результатов», – напомнили в пресс-службе Правительства.

Ранее Мишустин утвердил новое распределение прочих обязанностей, включая координирование национальных проектов, между своими заместителями. Нацпроекты России являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей.