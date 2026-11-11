В Казани историк Наталия Нарочницкая прочитает лекцию о новой геополитике

Открытая лекция доктора исторических наук Наталии Нарочницкой «Россия в новых геополитических реальностях» состоится 12 ноября в Казани. Встреча начнется в 18:00 в Культурном центре имени А. С. Пушкина.

Лекция станет заключительным мероприятием второго дня Всероссийской научной конференции «Император Николай I и Казанская губерния: практики консервативной модернизации», приуроченной к 190-летию визита императора Николая I в Казань.

Наталия Нарочницкая – президент Фонда исторической перспективы, иностранный член Сербской академии наук и искусств, политолог и общественный деятель. Она занимается исследованиями в области истории, философии и международных отношений, в том числе внешней политики России и формирования национально-государственного сознания. Среди ее работ – книга «Россия и русские в мировой истории».

В ходе лекции историк представит свой взгляд на формирование новой архитектуры международных отношений и роль России в ней. По мнению Нарочницкой, страна может выступать держателем равновесия между Западом и Востоком.

«Перед нами новая геополитическая реальность, в которой должны осмыслить свое место и Россия, и Европа, и сама Америка. Однополярный мир не состоялся. Россия нужна и Европе, и Америке, и должна разумно использовать это», – отмечает историк.

Вход свободный, по предварительной регистрации по ссылке.