Жители Новошешминского района собрали более 6 тонн гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Очередной конвой доставили бойцам в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую область.

В сборе участвовали трудовые коллективы, волонтеры, школьники и другие жители. Они передали военнослужащим продукты, теплые вещи, средства гигиены, строительные материалы, генераторы, запчасти и личные посылки. Гуманитарную помощь доставят непосредственно бойцам.

Отдельный вклад внесли Николай Козлов, передавший военнослужащим транспортные средства, и предприятие ХК «Чистополье», которое закупило и отправило на передовую 20 раций.

Помощь защитникам оказывают и жители сельских поселений. Так, в селе Слобода Екатерининская женщины по вечерам собираются в местном доме культуры и плетут маскировочные сети для фронта.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал вклад волонтеров, жителей регионов и трудовых коллективов в поддержку участников СВО. В частности, на встрече с волонтерами 3 декабря 2025 года Президент поблагодарил добровольцев за гуманитарную работу и подчеркнул, что высоко ценит их помощь.