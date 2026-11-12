Жители Татарстана могут выбрать цели Минкульта на 2027 год

Министерство культуры Республики Татарстан участвует в проекте по публичному формированию целей и задач республиканских органов исполнительной власти и общественному контролю за их исполнением. До 11 декабря на сервисе «Опросы жителей» Портала госуслуг РТ проходит онлайн-голосование: жители могут выбрать наиболее приоритетные из предложенных целей и задач, а также предложить свои варианты, сообщает Минкульт рт.

Эксперты вынесли на обсуждение 15 предложений на 2027 год. Среди них – вывести из закрытых фондов и опубликовать в открытом доступе не менее 100 уникальных материалов деятелей культуры, вовлечь не менее 50 тыс. семей в совместный досуг и творчество, поддержать не менее 3 тыс. молодых талантов, организовать не менее 25 передвижных выставок из фондов государственных музеев и не менее 30 обменных гастролей театров.

Также предлагается привлечь не менее 2 тыс. учащихся образовательных организаций сферы культуры к участию в мероприятиях муниципальных учреждений, вовлечь не менее 2 тыс. жителей с инвалидностью в бесплатные творческие занятия, сформировать команду медиаамбассадоров для популяризации культурных событий среди молодежи, создать экспозиции о подвигах земляков во всех муниципальных районах и округах, провести не менее 60 юбилейных и памятных мероприятий и не менее 50 акций по уходу за памятниками и мемориалами.

Кроме того, в списке – сформировать единое пространство социокультурной поддержки участников СВО и их семей, создать цифровую фотолетопись культуры и традиций народов Татарстана, вовлечь не менее 45 тыс. школьников в изучение местного фольклора и привлечь не менее 50 квалифицированных специалистов в сельские учреждения культуры.

Пройти голосование можно по ссылке.

Проект направлен на определение наиболее важных направлений и индикаторов работы органов власти на следующий год с учетом программных документов и привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения.