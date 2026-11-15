Три человека пострадали в Нижнекамске из-за атаки БПЛА

Три человека пострадали в Нижнекамске в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

«Сегодня утром в Нижнекамской районе произошла атака БПЛА. Пострадало три человека. Они получили ранения средней степени тяжести. Пациенты получают все необходимую медицинскую помощь в Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице. Сил и средств достаточно. Угрозы жизни нет», – сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

О массированной атаке на Нижнекамск сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Градоначальник призывал горожан оставаться в укрытиях. Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова проинформировала: в результате вражеской атаки погибших нет. Есть повреждения на объектах промышленной зоны, повреждения получил жилой дом. Радмир Беляев уточнил, что для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» отключило горячее водоснабжение до 20.00.