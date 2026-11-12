Депутаты объединения «Мәрхәмәт–Милосердие» обсудили роль женщин в промышленности

Вопросы занятости женщин в промышленности, соблюдения их трудовых прав и создания условий для совмещения работы с семейной жизнью обсудили на заседании объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Татарстан – регион с мощным промышленным потенциалом. Значительная часть достижений нашей республики связана с женщинами и их трудом. Они работают на промышленных предприятиях, где выстроены сложные технологические процессы, и обеспечивают качество продукции», – отметила руководитель объединения Алсу Набиева.

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, женщины составляют почти половину трудоспособного населения республики – 1 млн 109 тыс. человек. Их доля среди работников промышленных предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса достигает 55%. Средний возраст работающей женщины в Татарстане составляет 40 лет.

Участники заседания обсудили необходимость специальных программ, которые позволят женщинам совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности, развиваться в карьере и пользоваться предусмотренными законодательством социальными гарантиями.

Отдельное внимание уделили трудоустройству жен участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова рассказала о мерах поддержки этой категории граждан.

«Для каждой из этой категории составляется индивидуальный маршрут занятости, проводится профориентация, оказывается психологическая поддержка, подбираются вакансии и программы обучения», – подчеркнула она.