ЦБ не будет снижать ключевую ставку до февраля – Шохин

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Центральный банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14% до февраля 2027 года. Такое мнение журналистам высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«То, что пауза будет, судя по комментариям Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной, главы ЦБ], просматривается достаточно четко, на мой взгляд. До февраля я лично не жду от Центрального банка никаких подарков для бизнеса в виде снижения ставки», – приводит его слова ТАСС.

Шохин также отметил, что регулятору необходимо оценить последствия налоговых изменений. По его мнению, это станет одним из аргументов в пользу сохранения текущей ставки.

Основанием для такого прогноза предприниматель назвал и недавние заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что действующий уровень ключевой ставки оправдан.

Выступая на пленарном заседании Госдумы 12 ноября, она заявила, что период высоких ставок является болезненным, но необходим для повышения благосостояния граждан в будущем. По словам Набиуллиной, ключевая ставка остается высокой уже три года и сохранится на таком уровне еще некоторое время.